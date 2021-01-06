مستجدات الحالة الصحية للنجمة يسرا بعد إصابتها بـ"كورونا"

أحمد جودة - القاهرة - طمأنت مصادر مقربة من النجمة يسرا، الجمهور على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا".

وأفادت المصادر في تصريحات صحفية إن حالة النجمة الصحية جيدة جدًا وهناك تحسن ملحوظ.

وأشارت إلى أنها أيضاً ملتزمة بالعزل المنزلي، وتخضع للبروتوكول العلاجي الموصى.

وتعرضت الفنانة يسرا، مؤخرًا لصدمة كبيرة إثر سماعها خبر وفاة السينارست وحيد حامد.

وجاء في مصادر صحفية، أن الفنانة يسرا شعرت بضيق تنفس، بسبب وفاة وحيد حامد، وذلك بسبب عدم معرفتها حضور جنازة السيناريست وحيد حامد بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن السيناريست وحيد حامد تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية، ولكنه تعرض لوعكة صحية في رأس السنة وأدى إلى وفاته.