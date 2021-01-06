صديق عمرو دياب يورطه بعد صورته المثيرة للجدل مع معجبة وهذه حقيقة قصة ارتباطه الجديدة

عمرو دياب تصدر مواقع التواصل مجدداً بسبب الغموض حول حياته العاطفية في الفترة الحالية، بعد انفصاله عن دينا الشربيني وتداول صوره مع إحدى الفتيات في دبي والتي أثارت التكهنات حول وجود قصة حب جديدة في حياة الهضبة.

صديق عمرو دياب يورطه بعد صورته مع معجبة

وأثار عمرو دياب التساؤلات بعد تداول صورته اليوم مع معجبة في دبي، وتساءل الجمهور حول حقيقة ارتباط الهضبة مجدداً بعد انفصاله عن دينا الشربيني، وأثار الجدل أيضاً بسبب الصورة واهتمام الجمهور لمعرفة هوية الفتاة التي ظهرت بجانبه، ومما زاد من الجدل حول الصورة، هو نشر الشاعر خالد تاج الدين، والذي يعتبر أحد المقربين من الهضبة، للصورة وعلق عليها بعنوان كلمات أغنيته لعمرو دياب "حلوة البدايات"، وهو ما اعتبره الجمهور تلميحاً لوجود علاقة عاطفية جديدة للهضبة.

حقيقة ارتباط عمرو دياب ومعلومات عن صاحبة صورته بدبي

ولكن لم تستمر هذه التساؤلات طويلاً، بعد كشف المعلومات عن صاحبة الصورة وهي المدونة وعارضة الأزياء كارولينا زوبكوفا من لاتفيا، حيث كشف تعليقها على صورتها مع عمرو دياب عن تعارفها الأول عليه، وعبرت عن انطباعها الأول عنه بأنه شخص لطيف ويقولون عنه إنه أفضل مطرب عربي في العالم، بالإضافة إلى اكتشاف الجمهور إنها متزوجة من رجل الأعمال النمساوي دانييل ماتيس، ولديهما طفلة، وتستعرض عارضة الأزياء صورها الرومانسية معه في رأس السنة بدبي وهو ما ينفي قصة ارتباطها بعمرو دياب.

عمرو دياب يثير الجدل في أجازته بدبي

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يثير بها عمرو دياب التساؤلات حول ارتباطه من بعد دينا الشربيني، إذ سبق وارتبط اسمه بالفنانة إيمي سالم بعد تداول صور لهما معاً وتداول شائعات حولهما، وأثار عمرو دياب الجدل والتساؤلات بعد تواجده في دبي للاحتفال برأس السنة والتي يتواجد بها أيضاً دينا الشربيني بالإضافة إلى أبنائه وزوجته السابقة زينة عاشور، ولكن عمرو دياب لم ينشر صور له مع عائلته ولم يكشف عن حقيقة تصالحه مع دينا الشربيني في دبي.

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل في مهرجان دبي للتسوق في 22 يناير الجاري، واحتفل برأس السنة وبإطلاق ألبومه "يا أنا يا لأ" في دبي هذه الأيام، ويعتبر ذلك الحفل الأول له بعد إطلاق الألبوم وكذلك الحفل الأول له في عام 2021.