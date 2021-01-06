زينة تبرر عدم ارتباطها: "زواجي فشل ومشاعري ماتت تجاه الرجال"

الممثلة المصرية زينة كشفت لأول مرة عن رأيها بمسألة الزواج مجدداً بعد تجربة زواجها الأول من زميلها احمد عز، ولفتت الى ان مشاعرها "ماتت اتجاه الرجال" لكنها لا تكرههم، كما تحدثت عن أمنياتها في العام 2021 في لقاء تلفزيوني مع برنامج "اي تي" بالعربي".

زينة ورفضها للزواج مجددا

الممثلة زينة تحدثت بداية في اللقاء عن اتخاذها لجملة قرارات مع بداية العام الجديد ومن ضمنها محاولاتها لتقليل مصاريفها، وقالت في تسجيل صوتي مع الاعلامي ربيع هنيدي لبرنامج "ET بالعربي": "أول قراراتي في عام 2021 هو التعايش مع ما يحدث حولي وتجنب الخوف، ومحاولة تقليل المصاريف، هلم إيدي شوية، خاصة إني مسؤولة وعندي التزامات".

وحول مسألة زواجها مجدداً، أكدت زينة بأن مشاعرها انطفأت نحو الرجال وبانها ترفض الزاوج بعد خوضها لتجربة فاشلة من الفنان أحمد عز، فقالت في التسجيل الصوتي :"غالبا مشاعري ماتت تجاه الرجال، ولا أفكر في موضوع الزواج ولا يشغل بالي".

زينة أكدت في الوقت عينه بأن تجربتها الأولى الفاشلة في الزواج لم تسبب لها أي عقدة او كراهية ضد الرجال لكنها باتت تنظر للرجل بطريقة مختلفة، فأضافت :" لم أكره الرجال، محدش كرهني في الرجالة، إخواتي رجال وأولادي سيكونون أيضا، لكن أصبحت انظر للرجال بشكل مختلف، بعيدا عن الحب للزواج، فهناك أنواعا أخرى من الحب الأخوي والصداقة والزمالة".

زينة لفتت الى أن فشل تجربتها العاطفية الأولى لم تكن بإرادتها، وهي اليوم غير مستعدة للإرتباط، قائلة في البرنامج :"لم أعتاد على الفشل، وفشل تجربتي لم يكن بإراداتي وهذا جعلني لا أريد إعادتها، أكيد في ناس محترمة وكويسة وممكن ألاقي مليون حد يحبني بس معنديش استعداد".

زينة ادلت ايضا برأيها حول علاقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز بخطيبها أليكس رودريجرز مشيرة الى أنها تعتبر قصة حبهما ليست حقيقية على الرغم من الصور الرومانسية التي ينشرناها على انستغرام، مضيفة "عندي إحساس أنه هيخونها ويستغلها أيضا!”.

آخر اعمال زينة الدرامية

في سياق آخر، لم تعلن زينة بعد عن أي عمل درامي جديد تخوض به السباق الرمضاني المقبل في 2021، بينما كان آخر مسلسل لها هو "جمع سالم" وشارك فيه كل من النجوم : دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، وهو من ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏و من إنتاج شركة سكرومو ميديا ومن إخراج ‏إيمان ‏حداد.