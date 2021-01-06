وفاة شاعر شهير عن عمر ناهز 92 عاما

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، وفاة الشاعر ألفريد سمعان، في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 92 عاما.

وذكر بيان للاتحاد: "نتقدم بخالص العزاء للوسط الثقافي والتضامن والمواساة لعائلته الكريمة، وللأهل والمحبين الصبر والسلوان".

ولد الفريد سمعان في محافظة نينوى عام 1928، وهو شاعر وكاتب مسرحي وحقوقي، تخرج من كلية الحقوق عام 1961، و حصل على دبلوم عالي في التخطيط من معهد الأمم المتحدة في دمشق سنة 1971.

أصدر أكثر من عشرين مجموعة شعرية، وقصصا ومسرحيات، وكتبت عنه دراسات نقدية عدة، ورسائل جامعية، وترجمت أعماله إلى لغات حية عدة. وشغل منصب الأمين العام لاتحاد أدباء العراق عام 2003.