رمز الجمال والأناقة.. تامر مرسي يهنئ ليلى علوى بعيد ميلادها.. صورة

هنّأ المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي صديقته الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ59 .

ونشر تامر مرسي صورة عبر حسابه بموقع "تويتر " وعلق عليها "النجمة المتألقة "ليلى علوي" النهاردة عيد ميلادها الفنانة الرائعة اللي العمر بالنسبالها مجرد رقم رمز الجمال والأناقة حبينا نحتفل بيها ونقولها كل سنة و إنتي دايمًا جميلة ‎#ليلى_علوي"

واحتفلت الفنانة ليلى علوى أمس بعيد ميلادها الـ59، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو احمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال.

كما قدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.

يذكر أن ولدت ليلى علوي من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

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