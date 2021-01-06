ابن الوز عوام.. ابنة شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة بصوتها

تماشيًا مع المثل الشعبي القائل: «ابن الوز عوام»، أحدثت "هنا مصطفى" ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضجة، بين جمهور والدتها، الذين تداولوا مقطع فيديو قصيرًا لها، وهي تغني بالإنجليزية، وتشدو بصوتها الرائع، لتفاجئ الجميع بصوت عذب، لتكون مماثلة للأم شكلًا وصوتًا.
من جهة أخرى، طرحت شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" إحتفالًا ببداية العام الجديد، وتقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".
بحر وسما .. سحر وخيال .. على ارضنا.. ارض الجمال .. وجمال هنا .. مخطرش يوم عـ البال".
أغنية "أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد اسماعيل.
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