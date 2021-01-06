التقت الفنانة أنغام، بالشيف التركي نصرت، خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونشرت أنغام مقطع فيديو وصورًا- عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"- ظهرت فيها بصحبة الشيف نصرت، في لحظة انسجام واعجاب، وعلقت عليها: "نصرت غوكشيه يسألني إذا كنت متزوجة.. لترد انغام ممازحة "لست متزوجة الآن". وتصدرت الفنانة أنغام، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إحيائها حفلا غنائيا في الإمارات.

وكشفت أنغام في برنامج the insider بالعربي أنها تستعد لطرح أغنية سينجل خلال هذا الشهر مشيرة الى أنها لن تكون الوحيدة بل سيليها العديد من الأغاني السينجل التي ستسبق طرح ألبومها المصري.

وتأتي هذه الأعمال الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الخليجي "مزح " التي قالت أنها كنت تتوقع نجاحه ووصفته بالألبوم غير العادي لما يتضمنه من نصوص لشعراء كبار وألحان لمبدعين في الموسيقى.

أنغام التي ودعت عام 2020 بحفل ضخم على مدرج خورفكان قالت للإعلامي ايلي نخله أنها فخورة بأن تكون أول فنانة تقف على هذا المدرج كما عبرت عن مفاجأتها بالمسرح الذي وصفته بالتاريخي مشيرة الى انها شعرت بالعظمة من لحظة رؤيتها للموقع. كانت أنغام، كتبت من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام": "ان افتتح معكم صرحا ثقافيا فنيا يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعًا.. يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعة ٨.٠٠ بتوقيت الإمارات #أنغام #خورفكان #الإمارات". وهنأت انغام متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪1



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظة انسجام وإعجاب.. الشيف التركي يرغب في الزواج من أنغام.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.