فعاليات فنية بين المركز القومي للسينما وساقية الصاوي

تفتتح اليوم الأربعاء الموافق ٦ يناير فعاليات سينمائية ينظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع صاقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساء.
ومن المقرر أن تستمر الفعاليات بداية من اليوم وحتي نهاية يناير ، علي أن تقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوى وتقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة "شاهندة محمد علي" ويتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام إنتاج المركز القومي للسينما.
وسوف يعرض اليوم كل من فيلم "إسكندر" للمخرج" رامى الجابرى" و فيلم "صندوق الدنيا" للمخرجة " مروة كامل".
بالإضافة إلى فيلم "الحلم" للمخرج " عبد العزيز حشاد" و فيلم " ورقة شجر" للمخرج بشارة شكري.
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