في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. قصة ضربها من حرس الرئيس جمال عبد الناصر

تحتفل الفنانة نجوى فواد، اليوم الأربعاء، 6 يناير، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثله عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.
تصنف نجوى فؤاد، ضمن أهم الراقصات الشرقيات في تاريخ السينما المصرية، فعلى إيقاع أشهر أغانى نجوم الزمن الجميل قدمت النجمة الكبيرة نجوى فؤاد أروع الاستعراضات ونهج جديد من الرقص الشرقي.
نجوى فؤاد، هى إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة السينما المصرية.
وتعرضت نجوى فؤاد لموقف محرج خلال فرح ابنة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، حيث حاولت أن تبتكر طريقة جديدة خلال حفل الزفاف، إذ استعانت بمجموعة من طير الحمام لينطلق أثناء رقصها على إحدى الأغانى، لتفاجأ بأحد أفراد حرس الرئيس الأسبق يغلق الستار عليها، ويضربها على وجهها بعد ما اعتقد أن هناك خطرًا أمنيًا على الحضور بسبب هذا الفعل.
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