صور روبي تحتفل بعودتها للألبومات بعد غياب 20 عام وهذه أبرز مفاجآتها

روبي كشفت مفاجأة كبيرة بعودتها للألبومات والغناء بعد انقطاع طويل، ونشرت صوراً مع فريق عمل ألبومها بعد الانتهاء من تسجيله، وكشفت أولى تفاصيل الألبوم الجديد.

روبي تعود للألبومات بعد غياب 20 عام

ونشرت الفنانة روبي عدة صور لها مع فريق عمل ألبومها الجديد، ومنهم الشاعر أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور والموزع توما، وكشفت روبي عن الاسم المؤقت لألبومها "حتة تانية"، وتتعاون روبي في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والموسيقيين مثل محمد يحيي وعزيز الشافعي وأحمد ابراهيم وبلال سرور وغيرهم، وكشفت أيضاً عن مفاجأة جديدة بتصوير أغنيتين من الألبوم لطرحها في الفترة المقبلة.

روبي تحتفل بعودتها للغناء والألبومات

واحتفلت روبي بانتهاء تسجيل أغاني الألبوم الجديد، والذي تعود به بعد غياب طويل عن الألبومات والغناء منذ عام 2009، والذي طرحت به ألبوم "انت عارف ليه" وفيديو كليب "ليد بيداري كدة"، وطرحت بعده أغاني منفردة في فترات منقطعة، وآخرها أغنية "سلم علي" من التراث المصري، وشوقت روبي الجمهور لأعمالها الغنائية بظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس للاحتفال برأس السنة، وقدمت عدة أغاني لها في البرنامج، وهو ما ذكر الجمهور بأعمالها الغنائية القديمة.

ابنة روبي تخطف الأنظار

وعلى الجانب الآخر، تصدرت روبي مواقع التواصل بسبب إطلالتها الأخيرة في برنامج "صاحبة السعادة"، بالإضافة إلى تداول صورة حديثة لابنتها الوحيدة "طيبة"، وتفاعل الجمهور حول الشبة الكبير بينهما، وكشفت روبي في لقائها الأخير عن علاقتها بابنتها طيبة، وقالت إنها تفرغت لها في الفترة الأخيرة بسبب توقف كورونا، وقالت إن ابنتها أصبحت مهتمة بالفن والموسيقى ورقص الباليه.

وتعيش روبي حالة نشاط فني هذه الأيام، وتعاقدت مؤخراً على عدة أعمال سينمائية تنتظر عرضها في الفترة المقبلة وأبرزها فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "شلة ليبون" و "شقة 6" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في مسلسل "أهو ده اللي صار" في 2019، وكانت آخر أعمالها في السينما في فيلم "الكنز 2" في نفس العام.