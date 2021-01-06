فيديو باسل خياط يبكي في عزاء حاتم علي بدبي وعابد فهد وزينة يازجي أبرز الحضور

اجتمع نجوم الفن السوريين مجدداً في عزاء المخرج حاتم علي في دبي، وأقيم العزاء بسبب عدم استطاعة عدد من النجوم السفر لحضور الجنازة والعزاء في سوريا وأبرزهم باسل خياط وعابد فهد وزينة يازجي وغيرهم.

الحزن يخيم على النجوم في عزاء حاتم علي بدبي

وأقيم واجب عزاء آخر للمخرج حاتم علي في دبي، وذلك بدعوى من أحد المنتجين، واجتمع عدد من الفنانين العرب والسوريين والذين لم يستطيعوا اللحاق والسفر لحضور جنازة وعزاء المخرج حاتم علي في سوريا، واعتبروا انها ليلة في حب ووداع حاتم علي، وقرروا لم شملهم في دبي من أجل تذكره وتبادل العزاء به، وكان في مقدمتهم الفنان باسل خياط وعابد فهد وزوجته زينة يازجي ولانا الجندي وديما بياعة وميساء مغربي ومي المصري وغيرهم.

حبيب غلوم وميساء مغربي في عزاء حاتم علي

وتواجد في واجب العزاء أيضاً الفنان محمود نصر، بالإضافة إلى عدد من النجوم العرب وأبرزهم الفنان حبيب غلوم وميساء مغربي وعبد المحسن النمر وغيرهم، وقال حبيب غلوم إنه كان يلتقي بالراحل حاتم علي في مهرجان دمشق المسرحي، ويعتبره دفعته في المسرح رغم دراسته في الكويت وهو في سوريا، وقال إن حاتم علي لا يتكرر.

باسل خياط وعابد فهد ينعيان الراحل حاتم علي

ونعى الفنان عابد فهد الراحل حاتم علي في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي" وقال إنه لا يصدق الأمر إلى الآن، وتذكر أبرز أعماله وتعاوناته مع المخرج الراحل، ولم يتمالك باسل خياط دموعه في العزاء بسبب تأثره الشديد، وقال إنه يعتبر المخرج حاتم علي بمثابة والده، وأستاذه وصديقه، وبكى أثناء حديثه عن المخرج الراحل في تصريحاته بعد العزاء، ووصف رحيله بالأمر الصاعق.

وكتب باسل خياط على حسابه بانستقرام في نعيه لحاتم علي:" الله معك حاتم، برحيلك عالم كامل لن يعود، عالم كامل كامل، أستاذتي ومعلمتي في سنتي الأولى دلع الرحبي، إلى عمرو وغزل وغالية ثبتكم الله في صبركم وأعانكم وبارك بكم وإنا لله وإنا إليه راجعون.. أحلامك كبيرة يا حبيبي لمن تركتها ومشيت سأفتقدني فيك ..سأفتقدك يا حبيبي.. رحلت ووالدي في نفس العام، كان والدي يقول لي اذا كنت مع حاتم فأنا مطمئن.. رحلت يا أستاذي رحل حاتم يا والدي .. رحلتما فماذا تركتما ورائكما".