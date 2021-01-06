رسالة مؤثرة من مروان حامد بعد توديع والده الراحل وحيد حامد

المخرج مروان حامد وجه رسالة مؤثرة إلى زملائه والجمهور بعد أيام من وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، وعبر عن مشاعره بعد الاهتمام الكبير الذي لاقاه وحيد حامد في الأيام الأخيرة قبل وفاته.

أول تعليق من مروان حامد بعد وفاة والده

وعلق المخرج مروان حامد على حسابه بفيسبوك على مشهد وداع والده الكاتب وحيد حامد في الأيام الأخيرة، وعبر عن سعادته لاهتمام الجميع به وتعبيرهم عن حبهم وتقديرهم لوالده، وقال في رسالته المؤثرة:" البقاء والدوام لله وحده.. شكراً لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم، شكراً لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شكراً لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها.

رسالة مؤثرة من مروان حامد بعد وداع والده الراحل

وتابع مروان حامد في رسالته:"والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير، وقد كان. اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة دوت الخليج مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي، عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته. كل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة، أشكركم شكراً جزيلاً ويا ريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه، تدعوله بالرحمة والمغفرة".

النجوم يودعون الراحل وحيد حامد

واسترجع النجوم في الأيام الأخيرة ذكرياتهم مع الراحل وحيد حامد على مواقع التواصل، ونشروا صورهم ومواقفهم معه، وذلك بعد حالة الحزن الكبيرة التي خيمت على الوسط الفني بعد وفاة الراحل وحيد حامد، وتلقى الراحل تكريم في مهرجان القاهرة السينمائي وحصل على جائزة الهرم الذهبي تقديراً لمسيرته، وشهدت ندوة تكريمه في المهرجان تواجد جماهيري كبير بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين حرصوا على التواجد معه.

وألقى وحيد حامد كلمة مؤثرة في حفل تكريمه وعبر عن سعادته بسبب تكريمه وتعاونه مع أبرز النجوم على مدار مسيرته، وأبكى وحيد حامد وقتها الحضور بسبب كلماته والتي اعتبرها محبيه رسالة وداع ووصية منه قبل وفاته.