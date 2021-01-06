في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. موظف بالزراعة تحول للملاكمة والفن

تحل اليوم الأربعاء 6 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محسن سرحان، الذي ولد في مثل هذا اليوم 6 يناير عام 1916، ورحل عن عالمنا في 7 فبراير من عام 1993، عن عمر يناهز 79 عامًا.

لفت محسن سرحان، الأنظار إليه بعدما جاء من بلدته ليعمل موظفا بوزارة الزراعة، لكن تألقه في رياضة الملاكمة، فتح له أبواب عالم الفن، من أوسع أبوابه، فقد ساعده بنيانه الجسماني الممشوق والقوي في جذب أنظار كثير من المخرجين إليه.