في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. قصة ظهوره في فيلم عُري لـ ناهد شريف

تحل اليوم الأربعاء 6 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محسن سرحان، الذي ولد في مثل هذا اليوم 6 يناير عام 1916، ورحل عن عالمنا في 7 فبراير من عام 1993، عن عمر يناهز 79 عامًا.

ولد الفنان محسن سرحان عام 1916 في بورسعيد، واستكمل دراسته في القاهرة بعد انتقال والده إليها، حيث حصل على شهادة البكالوريا والتحق بوظيفة في وزارة الزراعة، ومع هذه الوظيفة الميري تفوق سرحان في رياضة الملاكمة التي كان لها دور كبير في لفت أنظار المخرجين له، حيث انضم لفرق الهواة وقدم العديد من الأعمال المسرحية حتى اكتشفه المخرج أحمد جلال.

لفت محسن سرحان، الأنظار إليه بعدما جاء من بلدته ليعمل موظفا بوزارة الزراعة، لكن تألقه في رياضة الملاكمة، فتح له أبواب عالم الفن، من أوسع أبوابه، فقد ساعده بنيانه الجسماني الممشوق والقوي في جذب أنظار كثيرين من المخرجين إليه.

لم يستطع محسن سرحان، أن يبتعد إطلاقا عن عشقه الأول وهو الفن، فقدم فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم" مع الفنانة ناهد الشريف، وكان هذا الفيلم من أكثر الأعمال الفنية التي أثارت الجدل آنذاك لاحتوائه على مشاهد "عري" صارخة لفنانة ناهد شريف، وتساءل جمهوره ومحبوه كيف قبل فنان بقامة وتاريخ محسن سرحان أن يشارك في هذا الفيلم، خاصة أنه طالما حرص على تجسيد الشخصيات الدينية، كما أنه كان حريصا على الالتزام وعدم الخروج عن أخلاقيات المجتمع وآدابه.