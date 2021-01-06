يحويان أعماله الفنية.. عادل أديب ينتهي من طباعة كتابين جديدين

انتهى المخرج عادل أديب من طباعة النسخة الأولى من كتابين هما " قلوب الضالين في طوائف الحشاشين " و "أحلامى" في سابقة هي الأولى لمخرج يقوم بنشر أعماله التي ألفها ( في هيئة معالجات درامية مفصلة) ولم يستطع إخراجها! نظرا لضيق أفق السوق الإنتاجية واعتماده فقط على الرائج من الأعمال دون النظر الى قيمة العمل ومضمونه وعدم قدرة السوق على الريادة و المغامرة بأفكار تكون هي مصدرا بعد ذلك لتجديد دماء السوق الرتيب .

وقد أقدم المخرج عادل أديب على هذه الخطوة كصرخة عالية في وجه الشركات المحتكرة للسوق الدرامى وضعف وتراجع ثقافته وأهمية موضوعاتها الفنية المقدمة

ونشر المخرج بنشر أفكاره ( أو أحلامه كما أسماها ) في كتابين يباعان معا كفكرة واحدة مقسمة الى قسمين وقد قام المخرج عادل أديب بذلك لتكون في متناول الأجيال القادمة أملا ويقينا منه فى تغيير منطق السوق الإنتاجي في زمن الأجيال القادمة فلربما يتم تنفيذها.. أو ربما تكون مجرد شرارة لأفكار جديدة لكل من يأتي بعده.

وقد تعمد المخرج عادل أديب أن يقدم تنوعا كبيرا في أنواع تلك الأعمال لتشمل كل صنوف الدراما من أعمال تاريخية أو ميلودارمية و سياسية و اجتماعية و كوميدية و كذلك أعمال الحركة أو حتى الأعمال الغنائية و غيرها .. عارضا من خلالها موضوعات ذات أهمية محلية و أقليمية و قضايا عالمية ولكن بأسلوب شيق تجارى و فنى حتى يتم التواصل مع التلك الأفكار لأكبر شريحة ممكنة من شرائح المشاهدين المختلفة عمرا محليا .. عربيا و عالميا.. مثال : القضية الفلسطينية .. مشكلة مياه النيل .. جذور الإرهاب وأصوله.. وغيرها

وتعددت أسباب نشر المخرج عادل أديب لنشر تلك الاعمال الان ، منها أيضا إثبات أن تنوع الأفكار وأهمية القضايا موجود وإنما العطب هو في جمود العقل الذى يختار معظم الأعمال الممسوخة التي تعرض الآن!

ويعلن قريبًا المخرج عادل أديب عن حفل إطلاق توقيع الكتابين وتوزيعهما في الأسواق .

ووضع عادل أديب سيرته الذاتية عبر أكثر من 27 سنة خبرة في السوق المصرية والعربى والعالمي والتي لم يعرف الكثيرين عنها شيئا، مؤيدة بصور نادرة تجمعه بنجوم مصر والوطن العربى والعالمى من شرقه الى غربه، كذلك شهاداته و جوائزه التي تناهز الـ 40 جائزة محلية و عربية و عالمية.

وانتهى المخرج عادل أديب من تسجيل كتاب " قلوب الضالين في طوائف الحشاشين " صوتيا .. ليكون على المنصات الرقمية في نفس التوقيت نزول الكتابين والذى يعتبره أيقونة أعماله وأكبر أحلامه على الإطلاق حيث استغرق كتابة معالجة أجزائه الأربعة ما يناهز التسع سنوات.

وتقوم كل من النجمة (منال سلامه) و النجم ( مفيد عاشور) بتسجيل الشريط الصوتى الكامل للكتاب ويقوم بنشر الكتاب" دار صرح للنشر و التوزيع " تحت أشراف مديرها العام الأستاذ "عبود مصطفى عبود" يتم نشر النسخة الرقمية وبيعها من الكتابين على المنصات الاتية: " أبجد / العبيكان / النيل و الفرات / جوجل بلاى / جملون / أمازون ".

ويعكف المخرج عادل أديب على إنهاء كتابة الكتاب الثالث والجديد في تلك المجموعة .. بمعالجات مفصلة لأعمال درامية أخرى عن القصة التاريخية لإنشاء "طريق الحرير " فى عدة أجزاء منذ نشأته و حتى التاريخ المعاصر "قصة دير السلطان .. القصة الحقيقية ليوميات كتاب وصف مصر ..

التاريخ المشترك بين مصر وروسيا.. الشحاتين .. القصص الحقيقة لتهجير أهل النوبة.. صلاح الدين الأيوبي ومعركة حطين".

ويبدأ المخرج عادل أديب في تحضير جدول مشحون بأعمال درامية مختلفة في عدة بلدان عربية وأوروبية كمخرج عمل في أكثر من (18) دولة عربية .. وأوربا وأمريكا.