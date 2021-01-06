في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. تزوج فتاة بالإعدادية دون رغبة أهلها

لفت محسن سرحان، الأنظار إليه بعد ما جاء من بلدته ليعمل موظفا بوزارة الزراعة، لكن تألقه في رياضة الملاكمة، فتح له أبواب عالم الفن، من أوسع أبوابه، فقد ساعده بنيانه الجسماني الممشوق والقوي في جذب أنظار كثيرين من المخرجين إليه.

تزوج الفنان الراحل 4 مرات، الأولى كانت من خارج الوسط الفني، والثانية من الفنانة سميحة أيوب، وأنجب منها ابنهما محمود، أما الزيجة الثالثة فكانت من خارج الوسط الفنى أيضا ولم تستمر طويلا، بينما زيجته الرابعة من السيدة هناء داود، وكانت لها قصة غريبة، فقد كانت طالبة بالمرحلة الإعدادية ومن أشد المعجبين به، وتعرفت عليه صدفة عن طريق إحدى صديقاتها، التي تقطن بنفس المنطقة التي كان يسكن فيها الفنان.

أعجب بها ما جعله يدعوها وصديقتها ثم اتفقوا على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "غضب الوالدين"، عام 1952 وهناك بدأ سرحان يقدمها لزملائه على أنها خطيبته، وبعد شهر واحد تقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضت طلبه لأن فارق السن كان 19 عامًا، وانتهت العلاقة عند هذا الحد.

وبعد لقاء، تم مصادفة بحبيبته، عرض سرحان على "هناء" الزواج مرة أخري، ووافقت رغم معارضة أهلها، الذين قاطعوها بعد اتمام الزواج بدون رغبتهم، ولم يسامحوها حتي أنجبت ابنتها الوحيدة ألفت عام 1954، واختار سرحان هذا الاسم بنفسه تفاؤلا، وكان يصور فيلم "أنا الحب" مع الفنانة شادية، التي كانت تحمل نفس الاسم، واستمرت هذه السيدة معه في زيجة ناجحة يسودها الود والتفاهم والاحترام وسعة الأفق إلى أن رحل الفنان محسن سرحان في 7 فبراير من عام 1993.