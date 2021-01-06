بسبب الحفلة| تراشق بين محمد فؤاد وحلمي بكر.. الملحن: بعت نفسك وهتعيط.. والمطرب: ردي هيزعلك

شن الموسيقار حلمي بكر هجوما عنيفا على المطرب محمد فؤاد بسبب أغنيته الجديدة الحفلة، التي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات.
وقال حلمي بكر لمحمد فؤاد، "انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك".
وأكد حلمى بكر لـ"دوت الخليج" أن فؤاد يمتلك مقومات كبيرة لكنه يهدرها بهذه النوعية من الاغاني.
ورد المطرب محمد فؤاد، على هجوم الموسيقار حلمي بكر قائلا :" قررت أعمل أغنية أذهب بها إلى قطاع مختلف من الجماهير الذين يتابعونني على مر السنوات الماضية".
وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" اللغة تغيرت في مجتمعنا، ومحمد فؤاد معروف للجميع وأنا بقعد شهرين على الكلام وبغني 3 ساعات".
وأكمل :" اللي يتجاوز في مهرجانات او أغاني طبيعية يتم محاسبته بالقانون"، مضيفا:" أنا عملت شكل يرقص الناس ويطلق جرعة تفاؤل لطيفة".
ردّ الفنان محمد فؤاد، على الملحن حلمي بكر عقب هجوم الأخير عليه بسبب غنائه لنوع جديد من الأغاني الذي وصفه بالرخيص، «بعت نفسك بالرخيص وبكرة تعيط»، قائلًا: «مش هعدي الموضوع بالسهل وردي هيزعلك بسبب هذه الجملة».
وعبّر «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» عن حزنه الشديد بسبب هجوم حلمي بكر مؤخرًا، معقبًا: «ناس كتير طلبت مني أرد على الملحن حلمي بكر النهاردة، وكان لازم أرد لأن الموضوع كبير ولكن ردي مش هيعجبه».
ووجّه «محمد فؤاد» رسالة لـ حلمي بكر: «يا أستاذ حلمي شد حيلك، وأنت أخ كبير وشوف أنت عايز إيه وإحنا هعملهولك، ولكن كلامنا هيتأجل بعدين، والموضوع مش هيعدي سهل، وأوعى تفتكر محمد فؤاد سهل، ومش عايز حد يزعل مني، لأن اللي حصل تجاوز غير مقبول ولا يغتفر لو انت مين».
وأكمل «فؤاد»: «عمري ما سمعت لك أغنية وأنا حاليًا مش فايق علشان أرد عليك، وتعالى نتكلم في حاجة تانية، لأني هتضايق نفسي»، متابعًا: «حلمي بكر نازل تقطيع وهجوم ضد الناس كلها وهو دلوقتي جالي وأنا مش هسكت، ومحدش يقدر يعطني ومواقفي كلها واضحة».
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