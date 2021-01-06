يحتفل الفنان أحمد عيد، اليوم الأربعاء 6 يناير، بعيد ميلاده الـ53، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1968، وهو أحد النجوم الذين قدموا عدداً من الأعمال السينمائية الكوميدية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي منها "ليلة سقوط بغداد" و"أنا مش معاهم".
وأعلن أحمد عيد، مسبقًا عن سر عدم زواجه حتى الآن قائلا إن هناك أنبياء لم يتزوجوا، متابعًا: «بخاف أظهر في برامج علشان محدش يسألني إنت ليه متجوزتش، والزواج قدر وليس نصيبًا، وهناك فرق بين الاثنين».
وسخر أحمد عيد خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11» عبر قناة ON E الفضائية، من سؤال الإعلامية سمر يسري، والذي قالت فيه: «هل سيظل أحمد عيد أعزب إلى الأبد؟»، قائلا: «والله كنت عارف إنك هتسألي السؤال ده.. إحنا نجيب بقسماط وشاي بلبن ونقعد نشوف مين اتجوز، ومين طلق في الوسط الفني».
وأضاف: «حتى الآن أنا عازب وسعيت في موضوع الزواج ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وهذا قدر، ولست الوحيد في الوسط الفنى لم يتزوج»، مؤكدًا أن الراحل عبد الحليم حافظ وهند رستم وأمينة رزق لم يتزوجوا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد أحمد عيد.. سر عدم زواجه رغم تخطيه الـ 50 عامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.