في عيد ميلاد أحمد عيد.. سر عدم زواجه رغم تخطيه الـ 50 عامًا

يحتفل الفنان أحمد عيد، اليوم الأربعاء 6 يناير، بعيد ميلاده الـ53، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1968، وهو أحد النجوم الذين قدموا عدداً من الأعمال السينمائية الكوميدية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي منها "ليلة سقوط بغداد" و"أنا مش معاهم".

وأعلن أحمد عيد، مسبقًا عن سر عدم زواجه حتى الآن قائلا إن هناك أنبياء لم يتزوجوا، متابعًا: «بخاف أظهر في برامج علشان محدش يسألني إنت ليه متجوزتش، والزواج قدر وليس نصيبًا، وهناك فرق بين الاثنين».

وسخر أحمد عيد خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11» عبر قناة ON E الفضائية، من سؤال الإعلامية سمر يسري، والذي قالت فيه: «هل سيظل أحمد عيد أعزب إلى الأبد؟»، قائلا: «والله كنت عارف إنك هتسألي السؤال ده.. إحنا نجيب بقسماط وشاي بلبن ونقعد نشوف مين اتجوز، ومين طلق في الوسط الفني».

وأضاف: «حتى الآن أنا عازب وسعيت في موضوع الزواج ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وهذا قدر، ولست الوحيد في الوسط الفنى لم يتزوج»، مؤكدًا أن الراحل عبد الحليم حافظ وهند رستم وأمينة رزق لم يتزوجوا.