في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. قصة ظهورها عارية أمام أهرامات الجيزة

تحتفل اليوم الأربعاء 6 يناير، الفنانة نجوى فواد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.

عرفت نجوى فؤاد، بجُرأتها ليس في رقصاتها فقط، ولكن في أعمال بل وجلسات تصوير خضعت لها، لعل الأشهر من بين هذه الجلسات هي التي التقطها لها المصور فاروق إبراهيم، وظهرت فيها عارية أمام الأهرامات وتغطي جسدها بشمسية وردية اللون.