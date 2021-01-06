الشاب خالد يعلق بالفيديو على شائعة وفاته ويكشف تفاصيل ألبومه الجديد

الشاب خالد أقلق الجمهور على حالته الصحية وذلك بعد تداول شائعات حول وفاته في الأيام الأخيرة، والتي نفاها سريعاً، وعلق عليها مجدداً في أول ظهور إعلامي في برنامج "التاسعة".

الشاب خالد يرد على شائعات وفاته

وطمأن الشاب خالد الجمهور على حالته الصحية بعد شائعات وفاته، وقال إنه بخير ولا يهتم بالشائعات ولكنه وصفها بالمزعجة لمحبيه ولعائلته، وقال ساخراً إنه تعرض للقتل ألف مرة في الشائعات، وكشف عن تواجده في دبي هذه الأيام للاحتفال برأس السنة، وأضاف إنه لم يعمل في رأس السنة منذ سنوات، وقرر هذه المرة التواجد في دبي، وأكد على حالته الصحية والنفسية الجيدة.

أول ظهور للشاب خالد بعد شائعة وفاته

وقال الشاب خالد إنه انتهى من تسجيل ألبومه الجديد، ولكنه أجل طرحه في الفترة الحالية، لأنه يرى أن ظروف العالم لا تتناسب مع ما يرغب في تقديمه في الوقت الحالي، خاصة إنه يفضل الأغاني التي تهدف للتجمعات والحب والفرحة، وكشف عن نيته طرح الألبوم هذا العام، وشوق الجمهور بانه سيقدم في الألبوم عدة ألوان غنائية مختلفة بالإضافة إلى تعاونه مع عدد من النجوم العالميين به، وكذلك سيقدم أعمالاً من التراث الجزائري والراي في الألبوم الجديد.

الشاب خالد يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

ووجه الشاب خالد تهنئة إلى الجمهور بمناسبة بداية العام الجديد، وتمنى أن يشهد هذا العام جولات غنائية له في القاهرة، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يتعرض لها الشاب خالد لشائعات الوفاة، وسبق وتعرض لشائعة مماثلة لها الصيف الماضي وكذلك شائعة إصابته بفيروس كورونا في ذلك الوقت، والتي نفاها وقتها الشاب خالد، ونشر مؤخراً عدة صور له من أجازته في دبي وبرفقة أصدقائه، والتي اعتبرها الجمهور رداً منه على الشائعات المتكررة حول وفاته.

وكانت آخر أعمال الشاب خالد في أغنية "جميلتي بيروت" والتي عبر بها عن تضامنه مع لبنان بعد حادث انفجار بيروت وتضمنت الأغنية صور ومشاهد حية من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، وعلق الشاب خالد على كليب "جميلتي بيروت" فكتب:" "أنّ البسمة زالت عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم، لقد تأذّى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا".