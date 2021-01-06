تريند يوتيوب| محمد رمضان وتامر حسنى يتصدران بـ يالا بينا وخليك فولاذى

حقق فيديو كليب "يلا بينا" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا وتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد طرحه عبر قناته الرسمية باليوتيوب

تقول كلمات الأغنية: "يلا بينا نسهر يلا ؛ يلا بينا ندوخ .. يلا بينا نسيب الكوكب ؛ مع أول صاروخ .. يلا بينا يلا بينا ؛ نولعها نار .. يلا بينا يلا بينا ؛ دي مافيهاش هزار .. يلا بينا بالسفينة مِن مارينا لمارينا ويا دُنيا راقصينا مِن الكآبة هربينا".

لا لا لا لا ؛ مافيش حزن لاء .. وتعالى وتعالى ؛ هترقص هنا .. لو عدله شقلبوها - لو عتمة نوروها - لو ناشفة هنطروها ؛ هنقلبها زار .. قرب قرب قرب .. إسمع إسمع إسمع .. غمض عينيك ؛ ارفع إيديك ؛ دِب برجليك ؛ هِد المكان".

أغنية فاضى شوية لـ حمزة نمرة

حققت أغنية "فاضي شوية" لـ المطرب حمزة نمرة نجاحا كبيرا، وتخطت الـ 6 ملايين مشاهدة بد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة".

ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة .. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان.

كليب "خليك فولاذى" لـ تامر حسني

حقق فيديو كليب "خليك فولاذى" للنجم تامر حسنى أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد أقل من اسبوع من طرحه عبر يوتيوب.

"خليك فولاذي" كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: رامي سمير، ميكس: خالد سند، ماستر: أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستديو TH Producation م: هيثم راضي، م: مودي منير.

تقول كلمات الأغنية: "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي .. لما تصعب حاجة بتقفلها .. ولما تقلب وشها عليك فى يوم .. وتتعوجلك مستحيل تعدلها .. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك .. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك".

بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة .. قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة .. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي .. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي .. ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة .. لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف .. لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازي".