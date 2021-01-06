تفاصيل شخصية خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان خالد النبوي تصوير مشاهده في فيلم "أهل الكهف"، وتحدث صراعات بينه وبين الفنان صبري فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يقوم بالتحريض على القتل والفساد، ويدفع ذلك خالد النبوي لقتله.

فيلم "أهل الكهف" بطولة محمد ممدوح تايسون، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد ماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نبيل عيسى، كريم قاسم، هلا السعيد، محمود حجازي، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد على.