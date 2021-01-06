شن الموسيقار حلمي بكر هجوما عنيفا على المطرب محمد فؤاد بسبب أغنيته الجديدة الحفلة، التي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات.
وقال حلمي بكر لمحمد فؤاد، "انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكره العياط هيملى المكان تحت رجليك".
وأكد حلمى بكر لـ"دوت الخليج" أن فؤاد يمتلك مقومات كبيرة لكنه يهدرها بهذه النوعية من الأغاني.
ورد المطرب محمد فؤاد على هجوم الموسيقار حلمي بكر قائلا: "قررت أعمل أغنية أذهب بها إلى قطاع مختلف من الجماهير الذين يتابعوني على مر السنوات الماضية".
وأضاف فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار": "اللغة تغيرت في مجتمعنا، ومحمد فؤاد معروف للجميع وأنا بقعد شهرين على الكلام وبغني 3 ساعات".
وأكمل: "اللي يتجاوز في مهرجانات أو أغانٍ طبيعية يتم محاسبته بالقانون"، مضيفا:" أنا عملت شكل يرقص الناس ويطلق جرعة تفاؤل لطيفة".
وعبّر «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، عن حزنه الشديد بسبب هجوم حلمي بكر مؤخرًا، معقبًا: «ناس كتير طلبت مني أرد على الملحن حلمي بكر النهارده، وكان لازم أرد لأن الموضوع كبير ولكن ردي مش هيعجبه».
ووجّه «محمد فؤاد» رسالة لـ حلمي بكر: «يا أستاذ حلمي شد حيلك، وأنت أخ كبير وشوف أنت عايز إيه وإحنا هعملهولك، ولكن كلامنا هيتأجل بعدين، والموضوع مش هيعدي سهل، وأوعى تفتكر محمد فؤاد سهل، ومش عايز حد يزعل مني، لأن اللي حصل تجاوز غير مقبول ولا يغتفر لو انت مين».
وأكمل «فؤاد»: «عمري ما سمعت لك أغنية وأنا حاليًا مش فايق علشان أرد عليك، وتعالى نتكلم في حاجة تانية، لأني هتضايق نفسي»، متابعًا: «حلمي بكر نازل تقطيع وهجوم ضد الناس كلها وهو دلوقتي جالي وأنا مش هسكت، ومحدش يقدر يعطلني ومواقفي كلها واضحة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اشتعال الأزمة بين محمد فؤاد وحلمى بكر.. تعرف على عدد مشاهدات «الحفلة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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