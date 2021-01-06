بعد 6 سنوات انفصال.. طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست رسميا

كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ، تفاصيل جديدة حول انفصال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست بعد زواج استمر ٦ سنوات.

وقالت التقارير ، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية ان كيم كارديشيان بدأت التحضير لاوراق الطلاق بشكل رسمي.

وكشفت التقارير ، ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الاجنبية ، ان الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

خرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.