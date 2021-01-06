طرحت الفنانة ديانا حداد أغنية جديدة عبر قناتها على YouTube، بعنوان "ما نستمر". وتعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقيا مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل وهي من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي. حيث قالت في مقدمة الأغنية: إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب كافي بعد مالي خلق هذا الأذى تريد تروح يلا امشي تبقى تروح نفس الشي أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديانا حداد تطرح أغنية "ما نستمر" عبر قناتها على يوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.