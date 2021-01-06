في ذكري ميلاد محسن سرحان.. تزوج من فتاة تصغره بأكثر من 20 عاما

تحل اليوم الأربعاء 6 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محسن سرحان، الذي ولد في مثل هذا اليوم 6 يناير عام 1916، ورحل عن عالمنا في 7 فبراير من عام 1993، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وقدّم محسن العديد من الأعمال الفنية مع الراحلة مع ليلى مرادومن أهم الأدوار التي قدمها علي مدار مشواره الفني فيلم "سمارة " مع تحية كاريوكا، والذي مثل فيه دور الشرطي الذي يدخل في عصابة تهريب المخدرات. أيضًا محسن سرحان شارك في العديد من الاعمال الفنية الأخرى منها فيلم أجنحة الصحراء، حياة الظلام، فتاة متمردة، تحيا الستات، شاطئ الغرام، أميرة الأحلام، السعادة المحرمة، عاشت في الظلام، حدث ذات ليلة، ولك يوم يا ظالم. بينما جاءت وفاته بسبب أزمة قلبية مفاجئة، يوم 7 فبراير 1993.

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