بإطلالة صباحية.. المطربة يارا في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع وسائل التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

و ظهرت يارا في الصورة بإطلالة صباحية و علقت قائلة :" عِندَما تَستَيْقِظ صَباحًا وقد رُزِقْتَ مِنَ الله يَوْمًا جَديدًا لِتَحيا، لِتُفَكًِر، لِتَسْتَمتِع، لِتُحِبّ، إجعَل أوّل كلِمة لَكَ " الحمدالله" ????????

صباحكم خير وأمل وتفاؤل"

وكانت قد أعلنت يارا تعيينها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف .

وقالت يارا بعد توقيع العقد "يسعدني للتو تلقي هذا الموعد مع اليونيسف.. أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة".

وأقيم حفل التعيين من خلال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.