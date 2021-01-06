الفنانة زينة تطلب الدعاء للداعية عبلة الكحلاوي

وجّهت الفنانة زينه رسالة موثرة إلى الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد دخولها أحد المستشفيات. وكتبت زينة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا بحب الست دي .. ادعوا ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض ياااااااارب الدعاء بظهر الغيب من أقوى الدعاء #ماما_عبلة #عبلة_الكحلاوي ????". وأعلنت الدكتورة مروة ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، استقرار حالة والدتها الصحية، منوهة بأنها متواجدة في أحد المستشفيات لاستكمال العلاج. وطالبت الدكتورة مروة في تصريح خاص، بالدعاء لوالدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي.

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