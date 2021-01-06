نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى ..وإصابة ابن نجمة فيلم هارى بوتر

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

كشف مصدر مقرب لـ موقع "دوت الخليج" تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد إصابته بكورونا، وأكد أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع للحجر المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج.

وكان قد حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.

وقال ماجد المصري، إنه كان يبحث عن قصة درامية أسرية مناسبة لعملها مسلسل، تدور أحداثها بين 4 جدران، فوجد أنه هناك شيئين يمكن تناولهما في هذا الإطار، وهي إما النزاع على الإرث أو الخلافات الزوجية، لكن جرأة مسلسل «الوجه الآخر» جاءت شيقة جدًا.

طالبت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، متابعيها بالدعاء لوالدتها، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ميرنا قائلة: "دعواتكم لأمي حبيبتي بالشفاء العاجل...إيجابي كورونا".

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، رمزي لينر، أحمد كرارة، حازم إيهاب وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

نقل ابن نجمة فيلم هاري بوتر جيسي كيف البالغ من العمر ثلاثة أشهر الى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وشاركت الممثلة البريطانية ، 33 عامًا ، عبر الانستجرام صباح اليوم الثلاثاء صورة لطفلها في سرير مستشفى في غرفة معزولة .

في تعليقها ، أكدت جيسي والدة الطفل أبراهام وابنها دوني ، خمس سنوات ، وابنتها مارجوت ، ثلاث سنوات ، التي انجبتهم من زوجها الممثل الكوميدي ألفي براون، أن طفلها "بخير وبصحة جيدة" بعد أن أصيب بالسلالة "القوية والمعدية" من الفيروس.