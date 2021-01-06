نشر الفنان رامي جمال تويتة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، معلنًا عن توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى كورونا.
وكتب رامي جمال قائلا: "جار توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".
وجاءت التعليقات من قبل المتابعين له كالآتي:
- جزاك الله خيرا وكتب الله أجرك الإنسانية فيك ويا ليت يقتدون البقية
- ربنا يجازيك خير يا رامي ويجعله في ميزان حساناتك
- فيك الخييير ما تقصر
- جزاك الله كل خير، بارك الله فيك
من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.
يتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي جمال: جار توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.