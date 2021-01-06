شاهد.. روبى تستعد لتحضير فيلم ”شغل خواجات”

تستعد الفنانة روبى لتحضير فيلم جديد بعنوان "شغل جواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد تعاقد النجوم.

ومن ناحية أخرى تستعد روبى لتصويرفيديو كليب من أغانى ألبومها الجديد والذى يحمل عنوان "حتة تانية"، والذى تتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، توما، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم، وأحمد إبراهيم.

يذكر أن روبى ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس، وتألقت بالغناء في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة "ليه بيدارى كده" كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.

غنت روبى أيضاً أغنية "مالى" كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد عقيد، إضافة إلى مشاركتها المطرب ويجز غناء أغنية "باظت" كلمات وألحان ويجز، بطريقة مختلفة.

وكشفت روبي خلال الحلقة أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.

وأشارت روبي إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، وردًا على حديث روبي، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دي حلت مشاكل كتير وخلتي أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة في العالم".

وتحدثت روبى عن علاقتها بابنتها، حيث قالت إن أكثر أغنية تحبها "طيبة" هي "ليه بيدارى كدة"، وأشارت إلى أنها تحاول متابعة جروب الماميز التابع لمدرسة ابنتها لمتابعة كل جديد، كما أنها تلجأ في بعض الوقت إلى زوجة الفنان آسر ياسين فابنها برفقة ابنة روبى فى المدرسة، كما أكدت روبى أنها تحب كل الرقص بأنواعه، وتحاول أن ترقص طوال الوقت.