هبة الأباصيري: الجمهور يفضل البطولة الجماعية

قالت الإعلامية هبة الأباصيري إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري.

وعن رأيها في البطولة الجماعية صرحت هبة الأباصيري لـ"دوت الخليج": "أؤيد البطولة الجماعية بشكل كبير لأسباب كثيرة أبرزها أن العالم بأجمعه يركز على البطولة الجماعية في الأعمال الفنية، بالإضافة إلى أن الأحداث التي نعيشها ونمر بها هي أحداث متكاملة ومترابطة لمجموعة من الأشخاص، فمن الطبيعي أن تعبر الدراما والسينما عن الواقع الذي نمر به".

وأضافت: "الجمهور أصبح متابعا جيدا للأعمال الفنية ويركز في جميع التفاصيل وأصبح يفضل العمل الجماعي".

"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، ومادلين طبر، وعماد رشا، وكارولين عزمى، ومهند حسنى.