بصورتين مع ياسر جلال وأحمد السعدني.. فتحي عبد الوهاب يكشف عن تصرفاته ما قبل كورونا

نشر النجم فتحي عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى " انستجرام " صورتين الأولى مع الفنان ياسر جلال، الذي كان يحمله أثناء إجراء مقابلة تليفزيونية، والثانية مع الفنان أحمد السعدني الذي كان يجلس بعيدا لكي يلتقط بموبايله صورة سيلفي معه.

وكتب عبد الوهاب ساخرا من الصورتين: "ما قبل الكورونا vs بعد الكورونا".