غدًا.. "أسرار النجوم" تقدم حلقة خاصة في حب الكاتب الراحل وحيد حامد

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإعلامية إنجي علي غدًا في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر محطة "نجومFM"، حلقة خاصة في حب الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 77 عامًا.

وروجت إنجي علي لتلك الحلقة من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام "، حيث نشرت صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت عليها قائلة :"أنتظرونا وحلقة خاصة عن الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه".

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها في ديسمبر الماضي، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعده ودعمه في بداية مشواره.