نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيم كارداشيان تطلب الطلاق من كاني ويست بعد 7 سنوات زواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة كيم كارداشيان لطلب الطلاق من زوجها كاني ويست، وذلك بعد مرور سبع سنوات على زواجهما، حيث قامت بتعين المحامية لورا وايسر "المختصة بطلاق النجوم" لتمثلها في المحكمة.

وأكدت مصادر لموقع " Page Six" للموقع أن الطلاق بين الزوجين لا مفر منه، حيث أن كارداشيان لم تعد ترتدي خاتم الزواج، بينما قضى كاني ويست جميع الإجازات بمفرده في المنزل.

والخلاف في طلاق الزوجين، يرتكز حول منزلهما في كالاباساس، حيث أنفقا عليه 60 مليون دولار تقريبًا، وترغب كارداشيان في أن يبقى المنزل لها ولأطفالها.