نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "ما نستمر" لديانا حداد تتخطى المليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام على طرحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة ديانا حداد مؤخرًا أغنية جديدة حملت اسم "ما نستمر"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة، بعد ثلاثة أيام على طرحها.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"إحنا إذا ما نستمر عادي، وإذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى، مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب، كافي بعد مالي خلق هذا الأذى، تريد تروح يلا امشي، تبقى تروح نفس الشي، أنت بعمري مو كلشي ومو مهم".

وأغنية"ما نستمر" من ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وميكس وماستر طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.