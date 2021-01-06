نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يُعلن عن توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهل المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رامي جمال عن تبرعه لتوفير أنابيب أكسجين مجانًا لكل المحتاجين والمتضررين بفيروس كورونا بمحافظة المنصورة،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب رامي جمال تغريدة جديدة قال فيها :"جاري توفير أنابيب أكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكرة ولنهاية الأزمة، وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا، وبكرة هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم