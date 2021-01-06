نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالشعر القصير.. منة فضالي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.