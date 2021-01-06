هنادي مهنا ل"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية فتاة حارة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة هنادي مهنا على الأمنية التى كانت تتمني أن تتحقق وهى العمل مع الفنان الراحل نور الشريف.

كما قالت هنادي مهنا ل"الفجر الفني"، أنها تتمني أن تجسد دور فتاة تعيش فى حارة شعبية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن هنادي مهنا عرض لها مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.