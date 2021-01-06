"ما نستمر"..ديانا حديد تتحدى حبيبها باللهجة العراقية

طرحت النجمة ديانا حداد أغنية جديدة بعنوان "مانستمر"، وهي أغنية باللهجة العراقية من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، حيث تحمل الأغنية رأياً مغايراً في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد.

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا.. تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى.. مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب..كافي بعد مالي خلق هذا الأذى.. تريد تروح يلا امشي.. تبقى تروح نفس الشي.. أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم".

وبحسب بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة ديانا حداد، قد تعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقياً مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.

وقد حققت أغنية "ما نستمر" مليون و300 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر قناة ديانا حداد الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي عرضت ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة الى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والإذاعات الخليجية والعربية.