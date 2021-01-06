ابنة شيرين عبد الوهاب تسرق القلوب بغنائها وعذوبة صوتها ...بالفيديو

ابنة شيرين عبد الوهاب تسرق القلوب بغنائها وعذوبة صوتها بعد تداول مقطع فيديو لها عبر السوشيال ميديا ظهرت فيه وهي تغني أغنية انكليزية، فأبهرت المتابعين بموهبتها الفنية التي يبدو بأنها ورثتها عن والدتها النجمة شيرين عبد الوهاب ذات الصوت المفعم بالإحساس والرقة.

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر الجمهور بموهبتها الغنائية

تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة "هنا"، الإبنة الصغرى للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تؤدي داخل منزلها مقطع اغنية باللغة الانكليزية بمهارة تامة حيث ابهرت الجمهور بعذوبة صوتها الدافئ وقدرتها على اصابة لحن الأغنية بدون أي اخطاء رغم صغر سنها، فعلق الجمهور بعبارة "ابن الوز عوام".

يشار الى ان شيرين عبد الوهاب انجبت من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، ابنتين : مريم، وهنا، وتعيش الطفلتان برفقة والدتهما شيرين وزوجها الحالي الفنان حسام حبيب.

أحدث اعمال شيرين عبد الوهاب الفنية

على صعيد فني، طرحت شيرين عبد الوهاب أغنية قبل أسبوع بعنوان "أرض الجمال" احتفالًا ببداية العام الجديد 2021 وهي أغنية تتغزل بها بجمال وطنها وشعبه، وهي من كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع أمير سمير وإيهاب سمير.

وتقول بداية الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل إيد ممدودة ليك.. ويا رب يبقى الجاي خير وأمان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير أي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان، بحر وسما سحر وخيال.. على أرضنا.. أرض الجمال .. وجمال هنا.. مخطرش يوم ع البال".

وفي سياق آخر، ما تزال شيرين عبد الوهاب تعتزل الظهور على السوشيال ميديا بينما كانت اصدرت بيانا قبل حوالي شهرين نفت فيها خلافاتها مع زوجها حسام حبيب بعدما تم تداول معلومات عن سرقته لأموالها وشجارهما وانهما في طريقهما للطلاق.