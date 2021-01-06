رانيا يوسف تتصدر بوستر الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد..بالصور

رانيا يوسف شوقت الجمهور لمسلسلها الجديد "اللعبة 2"، ونشرت صور بوسترات المسلسل، وطلبت من الجمهور انتظار العمل الكوميدي الجديد لها، والأول مع شيكو وهشام ماجد.

رانيا يوسف تتصدر بوستر مسلسل "اللعبة"

ونشرت الفنانة رانيا يوسف بوسترات مسلسلها الجديد "اللعبة 2"، وكشفت عن عنوان المسلسل الجديد "ليفل الوحش"، وتصدرت رانيا يوسف بوستر المسلسل بجانب الفنانين شيكو وهشام ماجد ومي كساب وأسماء جلال ومحمد ثروت وأحمد فتحي، ويعتبر مسلسل "اللعبة" أول تعاون لرانيا يوسف مع الثنائي شيكو وهشام ماجد، واللذان قدما الجزء الأول من المسلسل في رمضان الماضي.

رانيا يوسف تكشف أول أعمالها في 2021

ويعتبر مسلسل "اللعبة" هو أول أعمالها في عام 2021، وينتظر الجمهور تحديد موعد عرض المسلسل، والمتوقع ان يعرض على تطبيق "شاهد"، بعد عرض الجزء الأول عليه العام الماضي، وعرض عليه أيضاً آخر أعمال رانيا يوسف في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" مع أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، وتعاقدت رانيا يوسف على مسلسل جديد بعنوان "شارع 9" ومسلسل بعنوان "عش الدبابير"، ولم تحسم حتى الآن مصير منافستها في موسم رمضان المقبل.

رانيا يوسف تواجه التنمر

وتصدرت رانيا يوسف مواقع التواصل في الفترة الأخيرة بسبب إطلالاتها الجريئة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى تصريحاتها الجريئة، وآخرها مشاركتها في حملة ضد التنمر الإلكتروني، ونشرت عدة نماذج من الرسائل والتعليقات المسيئة التي ترسل إليها، وهاجمت أصحابها في تدوينة لها وقالت:" دي عينه بسيطة جدا من اللي بشوقه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر وخبر عن قضية تحرش يعللون بأن السبب الملابس وخبر تهنئة بالعيد يتهموني اني عدوه الدين، أمثال هؤلاء موجودين حولنا في كل مكان ولكنهم مثل الفئران يستديرون وراء شاشات الموبايل والكمبيوتر ويسبوا ويشعروا ان من حقهم السب والشتيمة، والحقد الذي يملا قلوبهم تجاه اي شخص مهما كان".

وذلك بالتزامن مع مواجهة عدد من النجوم للتنمر الإلكتروني مثل يسرا اللوزي وسوسن بدر ومي عمر وغيرهم، وتنتظر رانيا يوسف عدة أعمال سينمائية لها في 2021 ومنها فيلم "أسوار عالية" وغيرها، وذلك بعد آخر مشاركاتها في السينما بأفلام "صندوق الدنيا" و"دماغ شيطان" في العام الماضي.