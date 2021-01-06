أحمد فلوكس يشارك متابعيه صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

يظهر احمد فلوكس مرتدي بدلة باللون الكحلي، مع قميص باللون الأبيض من الأسفل، و نظارة شمس باللون الأسود.

وعلق أحمد فلوكس علي الصورة كاتبًا: "اصعد بأخلاقك عاليًا، وانظر كيف سيكون المردود، لا تستصغر أي معروف أسديته إلى إنسان، فقد يكون هذا المعروف الصغير، قد احتل جزءًا كبيرًا في قلبه، الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم، والأصم يتمنى سماع الأصوات، والأبكم يتمنى أن يقول كلمات، وأنت تشاهد وتتكلم وتسمع ألا يستحق ذلك أن تكون سعيدًا، أنا لم آتي لأعطيك شيئا جديدا، إنما أتيت لأخرج جمالا لم تعلم أنه موجود فيكص، باح السعادة لقلوبكم".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت عليه التعليقات متمنين له السعادة أيضا.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.