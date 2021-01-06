فوق الجمل...كنزي عمرو دياب تشارك لحظات رحلتها في الصحراء

شاركت كنزي عمرو دياب، ابنة الزوجة الثانية للهضبة زينة عاشور، صور جديدة لها عبر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت كنزي دياب خلال الصورة من الصحراء و هي تركب فوق الجمل .

يذكر ان في تعاون جديد بين النجم عمرو دياب والمخرج طارق العريان، قبل مسلسلهما المنتظر على نتفليكس، قدم الثنائي الإعلان الخاص بإحدى شركات الاتصالات لأغنية الهضبة الجديدة محسود.

وكان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.