بلوك كاجوال.. كارمن سليمان تتألق من أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفانة كارمن سليمان صورة جديدة لها عبرحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر". تظهر كارمن سليمان من أحدث جلسة تصوير لها بلوك كاجوال، مرتدية بلوزة باللون الابيض مع بنطلون جينز باللون الازرق. ومن الناحية الجمالية تركت كارمن سليمان شعرها منسدلًا علي كتفها، وأعتمدت علي لوك ميك اب خفيف ليبرز ملامح وجهها الطبيعية. وتفاعل معها العديد من المتابعين معلقين علي الصورة كالاتي: - كارمن سليمان صوت الطرب لهذا الزمان - صوتك جميل يا بنت سليمان - صباح الخير عليكي و كانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية " لينا رقصة "، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا.. ياروح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس". أغنية " لينا رقصة " كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر. جدير بالذكر أن كارمن سيلمان ولدت في 7 أكتوبر عام 1994، وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها على الاشتراك في برنامج "أرب آيدول"، وبالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات أمام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع.

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