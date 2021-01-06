كريم قاسم يشارك كواليس آخر جلسة تصوير له... فيديو

نشر كريم قاسم فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهر كريم قاسم في الفيديو ببدلة انيقة من كواليس اخر جلسه تصوير له.

كشف الفنان كريم قاسم، عن عمله الجديد بالتعاون مع الكاتب عمرو الكاتب واسم الفيلم "الحفرة"، وهو فيلم قصير، يخوض فيه تجربة الإنتاج، وهذا نابع من شغفه بالأفلام القصيرة، وخاصة بعد تجربته في إنتاج "ليل خارجي".

وتابع كريم قاسم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يريد إظهار صورة الأفلام المصرية القصيرة، بنفس مكانة ومهارة الأفلام الأجنبية، إلى جانب أن المجتمع المصري ثري بالموضوعات، معقبا: "يبقى ليه لا"، وتم البدء في تصوير الفيلم في شهر فبراير الماضي ولكن توقف فترة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أن الفيلم في مرحلة المكساج والمونتاج حاليا، وفي القريب العاجل سيتم مشاركته في مجموعة من المهرجانات، وبعد ذلك ممكن أن يعرض في أحد مهرجانات سينما "زاوية".

وتابع: "أنا بقيت متخصص أفلام قصيرة في أي مهرجان" ، معقبا أنه مولع بكيفية عمل تلك الأفلام، ولكن عدد الأفلام المشاركة هذا العام في مهرجان الجونة بدورتها الرابعة كانت أقل عدد، وهذا يرجع لسبب تفشي فيروس كورونا في العالم كله.

ونوه أن الأفلام تنوعت مستوياتها، مشيرا الي ان من اكثر الافلام التي نالت اعجابه هو فيلم "الافتتاح"، و "الرجل الذي باع ظهره"، وفيلم الفنان احمد مالك ايضا كان واحد من الافلام التي اعجبته بشدة.

https://www.instagram.com/reel/CJs3bpuHbTB/?igshid=1llurey3pmdty