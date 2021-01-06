كريم قاسم يشارك كواليس آخر جلسة تصوير له... فيديو

نشر كريم قاسم فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".
و ظهر كريم قاسم في الفيديو ببدلة انيقة من كواليس اخر جلسه تصوير له.
وأوضح أن الفيلم في مرحلة المكساج والمونتاج حاليا، وفي القريب العاجل سيتم مشاركته في مجموعة من المهرجانات، وبعد ذلك ممكن أن يعرض في أحد مهرجانات سينما "زاوية".
وتابع: "أنا بقيت متخصص أفلام قصيرة في أي مهرجان" ، معقبا أنه مولع بكيفية عمل تلك الأفلام، ولكن عدد الأفلام المشاركة هذا العام في مهرجان الجونة بدورتها الرابعة كانت أقل عدد، وهذا يرجع لسبب تفشي فيروس كورونا في العالم كله.
ونوه أن الأفلام تنوعت مستوياتها، مشيرا الي ان من اكثر الافلام التي نالت اعجابه هو فيلم "الافتتاح"، و "الرجل الذي باع ظهره"، وفيلم الفنان احمد مالك ايضا كان واحد من الافلام التي اعجبته بشدة.https://www.instagram.com/reel/CJs3bpuHbTB/?igshid=1llurey3pmdty
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