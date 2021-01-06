شاهد.. صورة تؤكد انفصال كيم كارداشيان عن كاني ويست

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في إحدى صورها مع شقيقتها كايلي جينر، بدون خاتم الزواج الذي يقدر ثمنه بحوالي مليون و300 ألف دولار أمريكي، لتتأكد معلومة انفصالها عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية حول انفصال نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست بعد زواج استمر 6 سنوات.

وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كيم كارداشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الأجنبية إن الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.