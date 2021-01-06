عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة جديدة.. وشاعر يوضح الحقيقة

كان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.

وكان النجم عمرو دياب حرص على قضاء إجازة العام الجديد فى دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، وظهر بالعديد من الصور معهم أو بمفرده، وكان آخر الصور ما نشرها منسى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مع الكبار في دبي".

كما تقابل الهضبة فى دبى مع النجم اللبنانى راغب علامة، ونشر كل منهما صورة جمعتهما عكست المحبة والصداقة بينهما، حيث نشر الهضبة عبر حسابه على "إنستجرام" الصورة معلقا: "دائمًا ما أكون سعيدًا حينما أقابلك"، وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه.