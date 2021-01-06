بألف سلامة لـ تامر حسني تحقق 17 مليونا ونصف مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "بألف سلامة" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 17 مليونا ونصف المليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "مش عَجباني المُعاملة والنية باينالي.. خلاص مَتقولش حاجه إحنا الكلام بينا انتهى.. أنا شوفت الصورة كاملة قُدامي واضحالي.. مَتجيش في طريقي تاني امشي وخلاص خِلصت بقى.. ما انت عارفني لأ بألف سلامة دي كرامة وأكيد هَنساك وارتاح ولا يُمكن هَنرجع.. لا هَعيب ولا اتكلم بنَفس طريقتك أحسَنلك بقى تخليني كدا ساكت عشان ردي هَيوجع".

"بألف سلامة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر چلال حمداوي، تم تسجل الغناء باستوديو TH production هيثم راضي.