هاني رمزي يحتفل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

شارك الفنان هاني رمزي صورة جديدة له للاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يظهر هاني رمزي في الصورة ببدلة باللون الكحلي، وعلق كاتبًا: "عيد ميلاد مجيد وكل سنه وانتم طيبين #عيد_الميلاد".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين له كالاتي:

- كل سنه وانت طيب يا صديقي.

- كل سنه وانت بالف خير ... حبي هاني رمزي.

- عيد ميلاد مجيد على الجميع والأمن والامان.

- عيد ميلاد مجيد عليك وعلي اسرتك استاذ هاني.

ويقع عيد الميلاد المجيد يوم 7 من يناير 2021، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.